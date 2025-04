Ex-médico da seleção 'entrega' farras de R10: 'Me segura aqui de manhã'

Ex-médico da seleção brasileira e do Flamengo, José Luiz Runco falou sobre a sua relação de amizade com Ronaldinho Gaúcho e 'entregou' os pedidos do ex-jogador para ficar mais livre nas manhãs que sucediam as noites de farra.

O que aconteceu

Ele fazia as farras dele, mas dizia: 'Doutor, me segura aqui de manhã que de tarde eu tô dentro'. Nem precisava se preocupar. De manhã ele ficava no cantinho dele, fazia um trabalho menor, de tarde almoçava, ia para o treino, se dedicava... Nunca tive trabalho com ele