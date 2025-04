Morre ex-goleiro Manga, ídolo de Botafogo, Inter e seleção, aos 87 anos

O ex-goleiro Haílton Corrêa de Arruda, o Manga, morreu aos 87 anos no Rio de Janeiro. Ele era ídolo do Botafogo, do Inter, do Nacional-URU e da seleção brasileira.

O que aconteceu

A morte foi anunciada pelo social do Botafogo, mas a causa não foi divulgada. Ele estava no Hospital Rio Barra, na Barra da Tijuca. O presidente do Botafogo ofereceu o salão nobre de General Severiano para a realização do velório do ex-jogador.

Manga defendeu o Botafogo de 1959 a 1968 e entrou para a história do clube. Pelo Alvinegro carioca, conquistou os bicampeonatos carioca de 1961/62 e de 1967/68. Ele era o paredão do time que tinha, no ataque, Garrincha, Quarentinha, Amarildo e Zagallo.