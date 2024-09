Juca: Coronado deve ter empresário muito amigo do presidente do Corinthians

O colunista Juca Kfouri criticou no Fim de Papo a atuação de Igor Coronado na classificação do Corinthians contra o Juventude na Copa do Brasil. Ele ironizou a contratação do meia de 32 anos e disse que o empresário do jogador deve ser muito amigo do presidente do Timão.

'Deve ter empresário muito amigo do presidente do Corinthians': "Eu não sou de suspeitar de ninguém, sou uma pessoa de profunda boa fé, que beira até a ingenuidade, mas eu te diria o seguinte. O Igor Coronado, ganhando quase R$ 2 milhões por mês, vindo lá do mundo árabe, certamente tem um empresário muito amigo do presidente do Corinthians, que veio lá do mundo árabe com um DVD debaixo do braço e mostrou lances de Igor Coronado".

'Coronado não tem nada que fazer no Corinthians': "Olha como ele toca na bola, olha o gol que ele é capaz de fazer, olha essa falta que ele bateu no dia 3 de outubro em Riad, olha essa outra que ele fez em Doha. É um jogador espetacular, não sei como aqui no Brasil não se fala dele, não sei como nunca foi lembrado para a seleção brasileira, ele é extraordinário. Então traga, estamos aqui numa draga danada, é isso. Ele não tem nada que fazer no Corinthians, nada, rigorosamente nada".