Corinthians lança nova camisa 2 para a temporada e estreia uniforme contra o Racing

O Corinthians lançou oficialmente nesta quarta-feira, a camisa de número 2 para a sequência da temporada. O uniforme, predominantemente preto, segue a linha do manto principal, lançado no mês de abril, que faz homenagem aos 25 anos do título do Mundial de Clubes da Fifa de 2000.

O design do novo uniforme é igual ao da camisa de número 1. A diferença é que as cores branca e preta estão invertidas. O Corinthians apresentou o modelo nesta quarta-feira junto com a Nike, fornecedora de material esportivo do clube paulista.

"O dia que a loucura virou mundial. Novas camisas do Corinthians inspiradas no dia 14 de janeiro de 2000, o dia em que o bando de loucos conquistaram pela primeira vez o mundo. Uma conquista que não sai da nossa cabeça, e agora nem do nosso peito", escreveu o Corinthians nas redes sociais.