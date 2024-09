Contrato de Depay com Corinthians prevê tribunal da Fifa em caso de calote

O contrato do holandês Memphis Depay com o Corinthians foi feito de uma forma para dar garantias e punições em caso de não pagamento. A previsão do acordo é de resolução no tribunal da Fifa se houver qualquer descumprimento.

No total, o Corinthians assinou compromissos com o valor total de R$ 70 milhões por dois anos e quatro meses de contrato. Ou seja, a média mensal é de R$ 2,7 milhões.

Além disso, há bônus por quase todas as metas esportivas, participações em jogos, gols e títulos.