Dunga prevê sucesso de Ancelotti na seleção, mas pede adaptação rápida à 'cultura do Brasil'

Ex-técnico da seleção brasileira, Dunga afirmou nesta quarta-feira que Carlo Ancelotti terá sucesso no comando da equipe nacional. No entanto, o capitão do tetracampeonato alerta que o treinador italiano precisará se adaptar rapidamente à "cultura do Brasil", com "ajuda de todos".

"Acredito na filosofia dele de futebol, que vai dar bons resultados, mas não sei se a imprensa vai gostar do estilo de jogo. As pessoas, sim, porque vai ganhar", declarou Dunga, em entrevista à agência de notícias AFP.

"Todos nós queremos que o Brasil esteja bem. Ancelotti tem muita experiência, mas acho que para ter sucesso todos têm que ajudar na adaptação dele o mais rápido possível à cultura do Brasil", complementou o treinador da seleção na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul.