Por que Memphis comemora os gols com a mão no ouvido?

Memphis Depay comemora gol na vitória da Holanda sobre Gibraltar pelas Eliminatórias da Copa do Mundo Imagem: REUTERS/Piroschka Van De Wouw

O holandês explicou por que faz o gesto. De acordo com Memphis, a comemoração tem relação com a entrada numa espécie de "túnel", onde fica livre de distrações e foca na sua melhor versão.

Minha celebração? Cego e surdo ao mundo. Eu basicamente foco na visão do túnel. Não sinto nada, não vejo nada e foco. Eu penso que na vida é importante ser muito focado para apresentar sua melhor versão sem distrações.

Memphis Depay, em entrevista ao canal espanhol TV3

Quem é Memphis Depay?

Nasceu em 1994 e é filho de pai ganês com mãe holandesa. O alvo corintiano cresceu no vilarejo de Moordrecht e deu seus primeiros passos no futebol defendendo o Sparta Rotterdam, equipe da região.

Viu o pai abandonar sua família quando tinha quatro anos. Diante da ausência paterna, o então jovem sempre colocou apenas o seu nome "Memphis", e não sobrenome "Depay", em suas camisas. Os dois ensaiaram uma reconciliação recentemente.