Transmissão ao vivo de São Paulo x Fortaleza pelo Brasileirão: veja onde assistir

O Fortaleza também quer melhorar a sua posição. O Leão do Pici é apenas o 15º colocado e empatou com o Sport, na Ilha do Retiro, na última rodada.

As equipes entraram em campo nesta semana pela Copa do Brasil. O São Paulo venceu o Náutico (2 a 1), enquanto o Fortaleza empatou com o Retrô (1 a 1).

São Paulo x Fortaleza -- Brasileirão 2025