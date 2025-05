Conta digital do Palmeiras lança setor exclusivo para correntistas na Arena Barueri; veja detalhes

Meus aniversariantes do mês já estão com os presentes garantidos! ?

Acesse https://t.co/Ygw0lQOeOt e garanta o seu! ? pic.twitter.com/SJUBoP9BFs

? SE Palmeiras (@Palmeiras) May 2, 2025

No Choque-Rei, o setor ainda estará em fase de teste e contará com paredes customizadas com mensagens para os torcedores, imagens dos jogadores do atual elenco, além de um ambiente com o mesmo backdrop utilizado nas entrevistas coletivas do técnico Abel Ferreira após os jogos.

Os ingressos do novo setor serão liberados já na primeira pré-venda Avanti, seguindo os respectivos planos de sócio-torcedor e rating. Cada torcedor terá direito a uma entrada por CPF. Para o correntista que não é Avanti, o ingresso será liberado apenas na venda geral.

Para ter acesso à novidade, o torcedor precisa ter uma conta ativa no Palmeiras Pay (crédito e/ou débito). Quem realizar a abertura da conta e o cadastro no site www.ingressospalmeiras.com.br apenas para aproveitar essa oportunidade poderá efetuar a compra do ingresso 24 horas após a confirmação da abertura da conta.