Zubeldía define São Paulo com dupla de Cotia; Lucas e Luciano no banco

O São Paulo está definido para enfrentar o Fortaleza na noite desta sexta-feira (2), no Morumbis, pela 7ª rodada do Brasileirão. Zubeldía manda a campo um time com as duas sensações de Cotia, enquanto Luciano e Lucas, que volta de lesão, começam no banco.

O Tricolor vai a campo com: Rafael; Ferraresi, Ruan, Alan Franco e Wendell; Alisson, Bobadilla e Alves; Lucas Ferreira, Ferreirinha e André Silva. O lateral Enzo Díaz e o volante Marcos Antônio cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo.