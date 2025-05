Matheus Pucinelli vence argentino com autoridade e vai à semi do Challenger de Porto Alegre

Matheus Pucinelli, 322º do ranking da ATP, não deu chances ao argentino Lautaro Midón (323º) e, com uma vitória convincente por 6/1 e 6/2, garantiu vaga na semifinal do ATP Challenger 50 - Brasil Tennis Open, em Porto Alegre.

"Foi uma partida muito boa. Ele ofereceu alguma resistência no começo, mas fiquei tranquilo porque sabia o que fazer. Estou jogando cada vez melhor. No segundo set, salvei um game muito importante sacando em 3/2 e, a partir dali, deslanchei. Joguei bem todos os pontos decisivos. Estou me sentindo bem, cada dia melhor física e mentalmente, e feliz com a galera ajudando, aplaudindo. Estou confiante para a semifinal", disse Pucinelli, que ainda aguardava a definição de seu próximo adversário.