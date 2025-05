São Paulo terá três mudanças e Lucas no banco contra o Fortaleza; veja escalações

Já no meio-campo, uma alteração forçada: Marcos Antônio, suspenso por acúmulo de cartões amarelos, dá lugar a Bobadilla. Por fim, no ataque, Ferreira, após ter sido poupado no meio de semana por uma sobrecarga muscular, volta ao time titular na vaga de Luciano.

O São Paulo está escalado com: Rafael; Ferraresi, Ruan, Alan Franco e Wendell; Alisson e Bobadilla; Lucas Ferreira, Matheus Alves e Ferreira; André Silva.

A lista de desfalques do São Paulo para o embate desta sexta-feira é grande. O Tricolor não conta com Calleri (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Pablo Maia (transição após cirurgia no tornozelo direito), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Oscar (transição após lesão na região posterior da coxa esquerda), Arboleda (sobrecarga muscular na coxa esquerda), Igor Vinícius (lombalgia) e Henrique (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo). Enzo Díaz está suspenso.

Do outro lado, o Fortaleza vem para o jogo com sete alterações em relação ao duelo contra o Retrô, no meio de semana. Gustavo Mancha entra na zaga, enquanto o meio terá Rosseto, Lucas Sasha e Martínez - este último recuperado de lesão. No ataque, o trio será Yago Pikachu, Lucero e Breno Lopes.

A escalação do Fortaleza tem: João Ricardo; Mancuso, Kuscevic, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco; Martínez, Matheus Rossetto e Lucas Sasha; Yago Pikachu, Lucero e Breno Lopes.

O Leão do Pici não terá os lesionados Tinga, Diogo Barbosa, Brítez e Moisés, além de Titi, que está suspenso após ter sido expulso na última rodada.