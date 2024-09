Memphis é apresentado em Itaquera com roupa brilhante e tem número revelado

À tarde, o holandês foi de helicóptero ao Parque São Jorge, sede social do clube. Depay desceu no gramado do estádio Alfredo Schürig, a Fazendinha. Ele chegou ao local vestindo terno e gravata.

O atacante foi recepcionado pelo presidente Augusto Melo. O dirigente corintiano deu um abraço no jogador e entregou uma camisa do clube. Outro "presente" foi um broche com o símbolo do clube, que acabou colocado no terno do atleta.

A tradicional sirene, tocada quando o Corinthians contrata grandes jogadores, também foi acionada. O holandês vestiu os dois uniformes do Corinthians em publicações divulgadas no Instagram e mandou uma breve mensagem à torcida.