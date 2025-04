De volta, Neymar dá um chute a gol, ouve xingamento e leva castigo no fim

Desde o hotel, já parecia inegável que ele receberia afago de vários torcedores. Na saída, um alvoroço por causa dele.

A chegada ao Maracanã foi carregando uma caixa de som. Parecia relaxado.

No aquecimento, Neymar deu tchauzinho para tricolores no setor leste e, depois, ainda deu um abraço caloroso em Thiago Silva. Conexão de longa data na seleção e no PSG.

Mas bem mais barulhentos do que a caixa de som de Neymar foram as vaias e os xingamentos da torcida do Fluminense quando ele entrou em campo, logo na volta do intervalo:

Ei, Neymar, VTNC!

Ah, e a galera não estava mandando o jogador trabalhar no Cruzeiro.