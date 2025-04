Fluminense marca nos acréscimos, bate Santos e ofusca volta de Neymar

O Fluminense chegou a seis pontos e assumiu a quinta colocação. O Santos segue sem vencer na competição, e é o 18º colocado.

O Santos volta a campo na próxima quarta (16). A equipe recebe o Atlético-MG, na Vila Belmiro, a partir das 21h30 (de Brasília).

Já o próximo compromisso do Fluminense é fora de casa. A equipe carioca encara o Corinthians também na quarta (16), às 19h30 (de Brasília).

Como foi o jogo

O Fluminense jogou melhor na primeira etapa e incomodou o Santos principalmente pelo lado direito, com Arias. No início da partida, a equipe tricolor pediu pênalti em lance de Canobbio na área, mas o árbitro mandou seguir. Na reta final, Cano desperdiçou chance clara para marcar de cabeça.

Pedro Caixinha colocou Neymar no lugar de Thaciano no intervalo. Foi a volta do camisa 10 após três jogos fora (semifinal do Campeonato Paulista e primeiras rodadas do Brasileirão), além de um corte da seleção. O craque santista chamou faltas, levou um cartão amarelo e deu o primeiro chute da equipe na direção do gol, ajudando o time da Vila a equilibrar as ações na segunda etapa.