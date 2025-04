Com Neymar, Santos toma gol no fim, perde do Fluminense pelo Brasileiro e aumenta pressão sobre Caixinha

O jogo

O Santos começou o jogo com dificuldade de se organizar em campo e ter abola para ameaçar o Fluminense. o time carioca teve mais a bola, mas não levou grande perigo ao gol do Peixe nos primeiros minutos. Até os 20, o Tricolor das Laranjeiras arriscou com Hércules, Martinelli e Cano, todas longe do gol de Gabriel Brazão. Ainda, Jhon Arias cobrou falta perto da entrada e mandou perto da meta santista.

Apenas aos 22 minutos o Santos teve a primeira chegada ao campo ofensivo. Thaciano foi acionado por Guilherme, lançou Leo Godoy na área, o lateral cruzou e viu a defesa do Flu afastar. O time carioca respondeu em seguida em finalização de Canobbio desviada por Zé Ivaldo. Perto dos 40, Rollheiser cobrou falta em direção à área e Tiquinho Soares cabeceou por cima do gol de Fábio.

Aos 43, Arias avançou em profundidade, venceu Escobar e cruzou na área. Cano cabeceou para fora, com perigo. Nos acréscimos, Zé Ivaldo afastou o perigo no campo de defesa santista, Tiquinho Soares ficou com a bola, viu Fábio adiantado, mas bateu fraco a tempo do goleiro se recuperar e fazer a defesa.

Tentando melhorar o time, Caixinha voltou para o intervalo com mudanças, incluindo a entrada do Neymar. Aos sete minutos, Lima bateu de fora da área e Brazão defendeu. Aos 14 minutos, Neymar cobrou falta direto nas mãos de Fábio. Na sequência, o camisa 10 do Peixe avançou pela esquerda, mas foi interceptado por Samuel Xavier. Cerca de dez minutos depois, Neymar dominou na entrada da área, ajeitou e finalizou fraco para defesa de Fábio.

O Fluminense assustou a defesa do Santos aos 33 minutos. Em cobrança de falta ensaiada, Ganso tocou na frente, aberto na esquerda, para Renê, que, com espaço, acabou cruzando para ninguém na área. O jogo parecia que terminaria sem gols, mas o Fluminense garantiu o resultado nos acréscimos, com gol de Samuel Xavier, que soltou uma pancada de fora da área. A bola desviou na defesa e foi para o gol sem chance para Brazão.