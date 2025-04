Neymar esbanja impaciência, Santos patina com futebol insosso e perde do Fluminense

Nem mesmo a presença de Neymar deixou o Santos mais confortável. O craque, com os nervos à flor da pele, perde a paciência com muita rapidez e acaba prejudicando o time e enervando os companheiros e adversários. Sob o comando de Pedro Caixinha, a equipe da Baixada não mostra evolução. É praticamente impossível elencar tudo o que falta a essa equipe. É necessária uma mudança de conceitos no jeito como se monta o time a fim de destravar o elenco e conseguir aproveitar o que há de bom em cada atleta.

Com o resultado, a equipe alvinegra continua sem vencer no Brasileirão e soma apenas um ponto, ficando na zona de rebaixamento. Já o time das Laranjeiras mantém 100% de aproveitamento sob o comando de Renato Gaúcho e está na parte alta da classificação. Na próxima quarta-feira, às 21h30, o Santos volta a campo para medir forças com o Atlético-MG, na Vila Belmiro. No mesmo dia, o Fluminense vai à capital paulista enfrentar o Corinthians, na Neo Química Arena, às 19h30.

O Fluminense dominou as ações do jogo desde o primeiro minuto. Pelo lado tricolor, houve reclamações de pênaltis não assinalados pela arbitragem. O Santos tentava bolas longas e não conseguia encaixar bons ataques. Do banco de reservas, Neymar tentava instruir seus colegas que estavam em campo.

A equipe alvinegra foi passiva e não apresentou soluções para desarmar o Fluminense ao longo da primeira etapa. Os donos da casa jogaram mais e mereciam ter inaugurado o marcador, mas faltou precisão em lances decisivos e o placar não saiu do zero nos 45 minutos iniciais.

Diante da má atuação, Pedro Caixinha decidiu fazer três substituições no intervalo e, após 42 dias, Neymar voltou a jogar pela equipe do Santos. Nos primeiros movimentos, o craque teve dificuldade de se soltar, e o Fluminense continuou melhor no jogo.

Neymar mostrou impaciência em campo. Após Samuel Xavier puxá-lo pela camisa o santista deixou o braço e acertou o rosto do adversário. O árbitro aplicou cartão amarelo ao camisa 10, que ainda tirou satisfação com o atleta tricolor. A situação apimentou o jogo. O Santos passou a ter mais controle da bola, enquanto o Fluminense tentava reagir com contragolpes e trocas rápidas de passes.