Depay veste camisa do Corinthians pela 1ª vez e faz penteado com símbolo

Recepção de gala

Memphis Depay foi recebido com festa em Guarulhos. O holandês desembarcou no aeroporto por volta das 5h (de Brasília) e foi festejado por torcedores presentes no local.

À tarde, o holandês foi de helicóptero ao Parque São Jorge, sede social do clube. Depay desceu no gramado do estádio Alfredo Schürig, a Fazendinha. Ele chegou ao local vestindo terno e gravata.

O atacante foi recepcionado por Augusto Melo. O presidente corintiano deu um abraço no jogador e entregou uma camisa do clube.

Depay ganhou outro 'presente'. Um broche com o símbolo do Corinthians foi colocado no terno do atleta.

A sirene tocada quando o Corinthians contrata grandes jogadores foi acionada. Depay caminhou dentro do Parque São Jorge e foi seguido por várias pessoas.