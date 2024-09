Como lesão na 'hora errada' atrapalhou primeiro ano de reforço no Palmeiras

O clube tem em casa alguns exemplos que demoraram para engrenar, como Zé Rafael, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa (hoje no Atlético-MG). Veiga, por exemplo, passou por um empréstimo no Athletico-PR antes de virar ídolo do Palmeiras.

A minha adaptação aqui no clube foi boa. Infelizmente, tive uma lesão no começo, mas acho que isso serviu de aprendizado para eu também me fortalecer muito mais aqui. Todo mundo me acolheu muito bem e pude ajudar a equipe em todas as vezes que eu entrei. Independentemente se fora ou dentro de campo, estou ajudando meus companheiros da melhor maneira possível. E creio que todo dia estou em constante evolução, com todo mundo me ajudando. Isso daí me fortifica mais, então é continuar evoluindo, continuar trabalhando forte e cada vez evoluir. Rômulo em entrevista à TV Palmeiras.