Palmeiras tem três jogadores com contratos perto do fim; veja situações

Antes do fim do ano, o Palmeiras ainda tem algumas coisas a resolver, incluindo o futuro de três de seus jogadores. O goleiro Marcelo Lomba, o lateral direito Marcos Rocha e o atacante Lázaro estão com seus contratos próximos do fim. Todos têm vínculos com o clube paulista até dezembro de 2024.

Lomba está no Palmeiras desde 2022 e é o reserva imediato do goleiro Weverton. Desde que chegou ao clube, disputou 22 jogos, sendo seis deles na atual temporada. O arqueiro de 37 anos, atualmente, está no Departamento Médico do clube, tratando de uma pubalgia, que o obrigou a ficar de fora do duelo contra o Athletico-PR. O atual contrato foi renovado no fim de 2023.

Já Marcos Rocha está em sua sétima temporada com a camisa do Verdão. Em 2024, o atleta de 35 anos completou 300 jogos pelo Alviverde. Homem de confiança de Abel Ferreira, Rocha disputou 42 jogos nesta temporada, a um jogo de igualar o número de partidas da última temporada. Ao todo, ele soma 320 jogos pelo Palmeiras.No meio do ano, Rocha viu a disputa pela posição aumentar com a chegada do jovem Agustín Giay, que veio do San Lorenzo. Contudo, o argentino ainda está se adaptando ao clube. Recentemente, a disputa pelo setor diminuiu devido à sequência de lesões de Mayke. O camisa 12 atualmente trata de uma lesão na panturrilha direita. Assim, Marcos Rocha pode seguir na equipe titular, já que vem de uma sequência de quatro partidas.