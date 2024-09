Fã de Mascherano, Longo diz que 'não hesitou' após oferta do São Paulo

Papo com Zubeldía. "As primeiras palavras foram aqui no treino. Ele comentou um pouco do que busca com os meio-campistas na hora de defender e atacar. O primeiro contato foi bom. Estou tratando de me adaptar à ideia de jogo que tem o Luis".

Quem é Santiago Longo

O jogador, de 26 anos, pertence ao Belgrano (Argentina), clube pelo qual foi revelado e em que era o capitão. Ao todo, ele disputou 143 partidas pelo time, com três gols e três assistências.

Santiago Longo será o quarto argentino do elenco. Além do técnico Zubeldía, o Tricolor conta com Galoppo, Calleri e Alan Franco.

O atleta chega por empréstimo até 29 de agosto de 2025, com opção de compra. O São Paulo será apenas o segundo clube na carreira do volante.

O São Paulo contratou quatro reforços nesta janela de transferências: o zagueiro Ruan Tressoldi, o lateral esquerdo Jamal Lewis e os volantes Marcos Antônio e Santiago Longo.