São Paulo: Sabino fica 'internado' no CT, remonta carreira e é premiado

Sabino foi titular em São Paulo x Atlético-GO Imagem: Marco Miatelo/AGIF

O zagueiro fez sua estreia como titular em agosto, quando se destacou na vitória do São Paulo sobre o Atlético-GO por 1 a 0. Na ocasião, foi líder no quesito desarmes e rebatidas, de acordo com o Footstats.

Sabino foi escalado outras quatro vezes antes de ser novamente premiado pela diretoria: nesta segunda (8), ele assinou a renovação contratual até dezembro de 2026. "Cheguei aqui voltando de uma lesão. Tinha feito uma cirurgia, e o clube confiou no meu trabalho. Fiz muito esforço para estar aqui. Obviamente, quando vem um convite do São Paulo, todo esforço é o mínimo", disse ele após renovar.

Quando ele chegou, tudo o que o Muricy falava dele do ponto de vista profissional se confirmou. Nós fizemos primeiro um contrato mais curto, depois renovamos até o fim dessa temporada, porque a gente via o que ele fazia nos treinamentos. Agora, ele entrou, está indo bem, e nós estamos renovando por mais duas temporadas. É um atleta que tem tudo a ver com o projeto do São Paulo Carlos Belmonte, diretor do São Paulo, ao site oficial do clube

O São Paulo de Sabino volta a campo na quinta (12). O clube encara o Atlético-MG, em Belo Horizonte, precisando reverter a desvantagem de um gol para sobreviver na Copa do Brasil. O camisa 35 disputa com Alan Franco uma vaga entre os titulares.