Copa do Brasil: São Paulo sofre com poucas opções no meio para 'decisão'

Com três volantes do elenco machucados, Zubeldía ficou com poucas opções no setor. Contratado em julho, Marcos Antônio deverá substituir Bobadilla contra o Atlético-MG. O treinador também poderá apostar em Liziero, além do jovem Matheus Negrucci.

Santiago Longo, recém-contratado, não poderá reforçar o São Paulo na decisão. O volante argentino será inscrito na Copa do Brasil apenas em caso de classificação do São Paulo para a semifinal, quando as inscrições abrem novamente.

Rodrigo Nestor e Galoppo, claro, também são opções. No entanto, apesar de já terem atuado como volantes, ambos os atletas costumam jogar mais perto do ataque.

O confronto acontece na Arena MRV, em Belo Horizonte, às 21h45 (de Brasília). Para avançar de fase, o São Paulo precisa ganhar por dois ou mais gols de diferença, pois foi derrotado por 1 a 0 no jogo de ida. Uma vitória simples do Tricolor leva a decisão para os pênaltis.