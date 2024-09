São Paulo: Zubeldía segue na caça pelo substituto ideal de Ferreirinha

O técnico Luis Zubeldía ainda não encontrou o substituto ideal do lesionado Ferreirinha. Machucado desde agosto, o atacante vinha sendo um dos principais nomes do São Paulo em 2024.

Desde que Ferreirinha se lesionou, o Tricolor Paulista entrou em campo quatro vezes. Contra o Nacional-URU, pelas oitavas de final da Libertadores, Zubeldía apostou em Wellington Rato para o lugar do atacante. O meia deu uma assistência e foi um dos melhores em campo.

Depois da classificação no torneio sul-americano, o São Paulo enfrentou o Vitória pelo Brasileirão. Dessa vez, o técnico argentino decidiu escalar o jovem William Gomes. O meia de 18 anos não se omitiu, anotou um golaço e foi importante no triunfo por 2 a 0 da equipe do Morumbi.