Flamengo busca a reabilitação na Libertadores e tem como maior desafio a altitude de Quito

A última vez que os rivais se encontraram foi na fase de grupos da Libertadores de 2021. No Maracanã, o jogo terminou empatado por 2 a 2. Pedro e Gustavo Henrique balançaram as redes para o Flamengo, enquanto Franklin Guerra e Jhojan Júlio fizeram os gols da LDU. Em Quito, o rubro-negro venceu por 3 a 2, com dois gols de Gabigol e outro de Bruno Henrique. Cristian Borja e Luis Amarilla descontaram para o time da casa.

Pela segunda partida consecutiva, Filipe Luís não poderá contar com o lateral-esquerdo Alex Sandro. Desfalque contra o Vasco, ele segue de fora para se recuperar de um edema na coxa esquerda. Ayrton Lucas deve ser mantido no setor. Varela, que pode atuar improvisado, também é opção.

O meia De la Cruz e o volante Allan também não foram relacionados. O primeiro já relatou mal-estar em partidas na altitude e não foi relacionado por recomendação dos fisiologistas. O segundo possui traços falcêmicos, condição caracterizada por causar efeitos como desidratação e hipertermia. A comissão técnica resolveu seguir as orientações dos profissionais especializados na área e optou por preservar o atleta.

Gerson, que atuou mais avançado no clássico, deve ficar mais atrás para preencher a vaga ao lado de Erick Pulgar. Mas Evertton Araújo também aparece como opção.

Reserva no sábado, o atacante Gonzalo Plata deve voltar ao time titular. Ele vive grande fase neste início de temporada, sendo uma das principais peças do setor ofensivo. O restante do ataque segue em aberto, com Bruno Henrique, Michael, Everton Cebolinha e Juninho disputando duas vagas.

O zagueiro Cleiton é novidade na relação para o confronto. O jogador não foi relacionado por opção técnica nas últimas três partidas, mas volta a ficar à disposição. No entanto, o futuro do jovem está cada vez mais longe da Gávea, porque ele tem contrato até o fim do ano e não chegou a um acordo para estender o vínculo.