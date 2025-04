Nacional x Bahia Palpite: Onde Assistir, Escalações e Estatísticas - Libertadores

Depósito por Pix Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 2.100, de 30 de dezembro de 2024 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Nacional x Bahia: Palpites do UOL Apostas

🎯 Palpite 1. Total de Gols: Mais de 2.5 — 2.35 na Novibet.

Total de Gols: Mais de 2.5 🎯 Palpite 2. 1º Tempo - 1X2: Bahia — 3.22 na Realsbet.

1º Tempo - 1X2: Bahia 🎯 Palpite 3. Método do 1º Gol: Chute — 1.49 na Superbet.

*As odds podem sofrer alterações a qualquer momento. Verifique as cotações mais atualizadas nas casas de apostas.

O time uruguaio foi dominado pelo Atlético Nacional na estreia da Libertadores, perdendo por 3 a 0. A equipe mostrou falhas defensivas e dificuldades para criar oportunidades, precisando reagir urgentemente para não ficar fora da zona de classificação.

O Tricolor Baiano empatou com o Santos (2 a 2) no Brasileirão, em partida emocionante. Destaque para Luciano Juba, que marcou o gol do empate nos minutos finais. O time vem alternando entre times mistos e titulares, buscando equilibrar as competições.