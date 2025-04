Zverev é eliminado em Monte Carlo e corre risco de perder segundo lugar no ranking da ATP

The top seed is out coming up against an inspired @MattBerrettini @ROLEXMCMASTERS | #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/bj88CZaC9Y

? ATP Tour (@atptour) April 8, 2025

Zverev estreou no saibro monegasco com um difícil duelo contra Matteo Berrettini. O alemão começou confortável fechando o primeiro set com vitória, porém, o italiano sustentou ralis mais longos e empatou o jogo ao vencer a segunda parcial com uma quebra solitária no sexto game. Na decisão, Berrettini sacou duas vezes para fechar o jogo, Zverev empatou em 5/5 e o italiano quebrou novamente o saque do rival, confirmando a vitória no primeiro match-point.

Carlos Alcaraz (nº 3 do mundo) pode se beneficiar do resultado e ultrapassar Alexander Zverev no ranking da ATP caso vença o torneio. A diferença entre os dois é de 925 pontos, Zverev soma 7.645, enquanto Alcaraz tem 6.720.

O número dois do mundo perdeu a terceira partida seguida para Berrettini. A derrota anterior aconteceu em Wimbledon, em 2023. O italiano venceu 17 de suas últimas 18 partidas no saibro, tendo conquistado títulos em Marrakech, Gstaad e Kitzbuhel na temporada passada.

Matteo Berrettini aguarda seu adversário nas oitavas. O oponente será o vencedor do duelo entre o tcheco Jiri Lehecka e o compatriota Lorenzo Musetti.