Santos renova contrato de Gabriel Bontempo até 2028

O Santos renovou, nesta segunda-feira, o contrato de Gabriel Bontempo. O novo vínculo com o meio-campista é válido até 2028.

"Feliz pela renovação e por ter conseguido me manter no elenco, por ter ganhado meu espaço. As coisas acontecem rápido, mas eu já visualizava essa oportunidade e, graças a Deus, ela veio. Sempre foi um sonho representar o Santos e jogar no profissional", disse o Menino da Vila.

O jogador de 20 anos é uma das principais revelações das categorias de base do Peixe. Ele subiu para o elenco profissional este ano e já soma 18 partidas, sendo 12 como titular.