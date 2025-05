Giro europeu: ex-Corinthians, Murillo marca, e Nottingham empata com Crystal Palace pelo Inglês

Nesta segunda-feira, o Nottingham Forest visitou o Crystal Palace no Selhurst Park e empatou por 1 a 1. Eberechi Eze marcou para os mandantes, enquanto Murillo, ex-Corinthians, deixou tudo igual. O jogo foi válido pela 35ª rodada do Campeonato Inglês.

Com a igualdade no marcador, o Nottingham chegou a 61 pontos, na sexta colocação, e emendou o terceiro jogo sem vencer na temporada (um empate e duas derrotas). O Crystal Palace, por sua vez, continuou em 12º, agora com 46 somados.

O Nottingham Forest retorna aos gramados no próximo domingo, contra o Leicester City, pela 36ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola às 10h15 (de Brasília), no City Ground. No mesmo dia, horário e rodada, o Crystal Palace encara o Tottenham, no Tottenham Hotspur Stadium.