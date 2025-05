Caixinha e comissão entram com processo na Fifa contra o Santos

Caixinha e sua comissão foram demitidos no dia 14 de abril. Ao todo, foram 17 partidas com o técnico. Neste período, o Peixe somou seis vitórias, quatro empates e sete derrotas, além de 26 gols marcados e 21 sofridos.

O Santos publicou as rescisões no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF no último dia 29 e pegou os portugueses de surpresa, já que não há um acordo para o pagamento da multa.

A diretoria alvinegra informou à entidade brasileira que o caso está no âmbito judicial. Assim, o clube ficou livre para fazer a movimentação e regularizar Cleber Xavier, escolhido para assumir o comando técnico.

Vice-lanterna do Brasileirão, o Peixe entra em campo na próxima segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), contra o Ceará, em casa, pela oitava rodada.