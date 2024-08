São Paulo: Patryck recebe alta após fraturar clavícula em queda no clássico

O lateral-esquerdo Patryck Lanza, do São Paulo, recebeu alta na noite da última segunda-feira (19). O jogador sofreu uma fratura na clavícula após choque no clássico com o Palmeiras, no Allianz Parque, pelo Brasileiro.

O que aconteceu

Patryck "permanecerá em repouso domiciliar, respeitando protocolo de concussão". Em nota, o Tricolor paulista indica que o jogador deve retornar às atividades no CT na próxima semana.

Ele passou por uma bateria de exames no Hospital Albert Einstein, onde estava internado. Ele foi levado para o local logo após o lance cumprindo o protocolo de concussão.