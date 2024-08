Hoje todos têm medo de apitar contra o Botafogo, diz presidente do Vitória

O que mais ele disse

'Ontem foi um erro escandaloso contra o Vitória'

"Eu nunca tinha dado entrevista pós-jogo, mas ontem eu me indignei com tudo que aconteceu, da forma que aconteceu. Não foi um lance de dúvida, não foi um lance que precisava de muita concentração para ver que tinha sido mão [de Matheus Henrique, no gol de empate do Cruzeiro]. A gente nem discute aqui o nível técnico do Cruzeiro com o Vitória, o investimento do Cruzeiro é 10 vezes superior ao do Vitória, acho que o Cruzeiro merecia ter empatado o jogo no segundo tempo depois que a gente ficou com menos um, mas não precisaria ser daquela forma, um erro escandaloso."

'Era para o Vitória ter seis pontos a mais na tabela'

"A arbitragem no Brasil hoje fica muito dependente do VAR, refém do VAR, ela deixa de tomar as atitudes por convicção própria e fica esperando o VAR. O VAR por si só não consegue resolver a situação e a gente cria o caos, a tabela do Brasileirão hoje não reflete o que está se jogando em campo. Era para o Vitória ter pelo menos seis pontos a mais do que tem hoje, e que não tem por causa de erro de arbitragem. Isso inviabiliza qualquer tipo de planejamento, ainda mais do Vitória, uma equipe que saiu em dois anos da Série C para a Série A, é um sacrifício fenomenal estar jogando de igual pra igual com Cruzeiro, Flamengo, Botafogo, e ainda ser prejudicado pela arbitragem."

'Já passou da hora de profissionalizar a arbitragem'