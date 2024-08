Atlético-MG x San Lorenzo: onde assistir e horário do jogo da Libertadores

No primeiro jogo, as equipes empataram por 1 a 1. O San Lorenzo abriu o placar com Cuello, mas Paulinho empatou no segundo tempo.

Classificação e jogos Libertadores

Pelo Brasileirão no último fim de semana, o Galo ficou no empate em 1 a 1 contra o Cuiabá. Já o Ciclón acabou derrotado pelo Boca por 3 a 2, no Campeonato Argentino.

Atlético-MG x San Lorenzo - Oitavas da Copa Libertadores

Data e horário: 20 de agosto de 2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Transmissão: Paramount+ (streaming)