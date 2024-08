STJD vai analisar imagens e súmula após confusão em Palmeiras x São Paulo

A procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) informou que vai analisar a súmula e as imagens para adotar as medidas cabíveis após a confusão generalizada no jogo entre Palmeiras e São Paulo.

O que aconteceu

A Procuradoria-Geral de Justiça Desportiva já está ciente dos fatos ocorridos na partida entre Palmeiras e São Paulo e adotará as medidas cabíveis na seara da persecução disciplinar, com base na súmula da partida e nas provas audiovisuais. Paulo Dantas, procurador-geral do STJD

Os jogadores podem ser denunciados por agressão física e recebem punição com base no artigo 254-A, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). A pena prevista é suspensão de quatro a 12 partidas.