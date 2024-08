Palmeiras ou Flamengo: quem passa na Copa do Brasil? Casão e Lavieri opinam

Lavieri: 'Palmeiras virar contra o Flamengo é um milagre'

O Palmeiras virar esse jogo eu tenho chamado de milagre. Vale lembrar que o 2 a 0 leva para os pênaltis, e o Palmeiras nos pênaltis a gente sabe que não é um time confiável. O Palmeiras teria que virar 3 a 0 no Flamengo para virar. Além de tudo isso que o Casão falou sobre a parte técnica, a gente tem o histórico de o Palmeiras não ganhar do Flamengo no Allianz desde 2017, e o Palmeiras não vive seu melhor momento também. Poderia ser aquele jogo de derrubar o tabu, mas você não vê um Palmeiras no seu melhor momento nem no aspecto técnico, nem no aspecto tático, e muito menos no aspecto de confiança, motivação, que para mim é a grande diferença do Palmeiras no momento.

Você vê alguns jogadores displicentes, meio mole em campo, coisa que você não via no time do Abel. Claro que o De La Cruz fora é um desfalque importante, mas ainda assim o Flamengo tem elenco suficiente para poder competir e fazer um bom jogo, mostrou isso quando perdeu os uruguaios na Copa América, ainda mais com o 2 a 0. O Tite vai jogar segurando, tranquilo, e jogando na falha do Palmeiras, como foi quando o Palmeiras tomou o primeiro gol no Maracanã. Danilo Lavieri

