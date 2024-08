'Allan é o Márcio Araújo dos novos tempos; ambos horrorosos', diz RMP

Marília Ruiz: Impeachment de presidente do Corinthians pode começar segunda

Classificação e jogos Copa do Brasil

Marília ressaltou que, se o pedido for aceito e uma investigação for iniciada, Augusto Melo será afastado do cargo. A jornalista opinou que o momento para uma grande turbulência política como essa é bem ruim, já que o Corinthians tem jogos decisivos na Sul-Americana e na Copa do Brasil e ainda luta para sair da zona de rebaixamento no Brasileirão.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)