Congresso da Fifa no Paraguai sofre atraso após viagem de Infantino com Trump ao Oriente Médio

O Congresso da Fifa teve início nesta quinta-feira, em Assunção, no Paraguai, com mais de duas horas de atraso em decorrência do desembarque em cima da hora do presidente da entidade, Gianni Infantino, no país sul-americano.

O voo do mandatário da Fifa em um jato particular, vindo do Oriente Médio e com escala na Nigéria, aterrissou menos de uma hora antes do início da reunião anual que reúne as 211 federações filiadas ao órgão máximo do futebol. O dirigente italiano participou de uma viagem à Arábia Saudita e ao Catar, nesta semana, ao lado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Gianni Infantino construiu laços estreitos com Donald Trump ainda no primeiro governo do presidente norte-americano. Trump deverá apresentar o troféu na final da Copa do mundo de Clubes, em Nova Jersey, em julho, e também na decisão da Copa do Mundo de 2026.