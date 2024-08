PVC: Flamengo do Tite nunca perdeu por 2 gols de diferença fora de casa

Com Tite no comando, o Flamengo nunca perdeu fora de casa por dois gols de diferença, mostrou Paulo Vinícius Coelho, no De Primeira.

PVC destacou que o Palmeiras de Abel Ferreira vai buscar um feito até então inédito: vencer o Fla de Tite por ao menos dois gols de diferença quando ele atua como visitante. Os dois times decidem uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, hoje (7), às 20h, no Allianz Parque, após vitória rubro-negra por 2 a 0 no jogo de ida.