Com Endrick no banco, brasileiros voltam em vitória do Real sobre Chelsea

Como foi o jogo

A maior parte da ação aconteceu no primeiro tempo com brilho brasileiro. Após duas partidas experimentando com reservas, Carlo Ancelotti começou com os jogadores considerados titulares.

O Real abriu o placar com jogada desenhada por Rodrygo. O jogador achou um bom passe para Brahim Díaz, que tocou para Lucas Vázquez fazer. O espanhol chutou em direção ao gol e Dani Ceballos apareceu só para completar.

Pouco tempo depois, foi a vez de Vini Jr. achar bela assistência. O brasileiro enfiou a bola com efeito para Brahim Díaz, que atacou perto da linha de fundo e marcou quase sem ângulo.

Já no final da primeira etapa, o Chelsea diminuiu. Enzo Fernández cruzou para a área e a bola encontrou Madueke praticamente livre de marcação. O atacante inglês subiu fácil para cabecear e marcar o dele.