Entenda como funciona a loteria do Draft da NBA

Find out during the #NBADraftLottery presented by State Farm, tonight at 7:00pm/et on ESPN!

7:00pm/et: NBA Draft Lottery



7:30pm/et: Celtics/Knicks, Game 4



10:00pm/et: Timberwolves/Warriors, Game 4 pic.twitter.com/GI8nnSXh9K

? NBA (@NBA) May 12, 2025

O sorteio da loteria do Draft da NBA define a ordem das quatro primeiras escolhas entre as 14 equipes que não se classificaram para os playoffs. As três piores campanhas da temporada regular têm 14% de chance (cada) de conquistar a primeira escolha. A partir da quinta posição, a ordem segue a classificação inversa da temporada, respeitando os resultados do sorteio.