Pulgar e Allan têm lesões confirmadas e desfalcam Flamengo contra a LDU

O volante Evertton Araújo se torna favorito para ocupar uma das vagas. Já o uruguaio De la Cruz deverá ser o outro jogador a retornar ao time.

Confira a nota oficial do Fla

"BOLETIM DE IMPRENSA

ALLAN e ERICK

Exame de imagem realizado no domingo (11), após substituição no primeiro tempo de Flamengo x Bahia no dia anterior, constatou uma pequena lesão no músculo posterior da coxa direita nos dois atletas. Ambos iniciaram tratamento com o Departamento Médico do clube já no sábado (10)".