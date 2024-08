Bêbados, juízes são afastados por roubo de placa antes de jogo da Champions

Os testes de bafômetro confirmaram altos níveis de álcool no sangue, pouco antes do jogo internacional. Todos apresentaram mais de 1,5 por mil de álcool no sangue e foram levados a um posto de recuperação.

Recebemos a denúncia de três homens carregando uma placa de sinalização na rua. Policiais foram enviados ao local e todos os homens estavam bêbado e foram levados para um posto de recuperação - Polícia Municipal de Lublin em nota.

A UEFA, ao saber do incidente, afastou os árbitros da partida que acontece logo mais às 15h (de Brasília), substituindo-os por Tomasz Kwiatkowski e Pawel Malec. Os árbitros infratores foram encaminhados para uma clínica de reabilitação.

A Federação Polonesa de Futebol anunciou que realizará uma análise detalhada do comportamento inadequado dos árbitros. Se confirmado, será solicitada a rescisão dos contratos dos envolvidos.