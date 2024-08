Adílio é velado na sede do Flamengo com Zico, ex-jogadores e torcedores

(Fica) o sorriso, as brincadeiras, as tiradas, as histórias bem contadas. Foram muitos e muitos anos de amizade, não só aquele período que nós jogamos juntos. É aquele irmão que não é de sangue, mas faz parte da família. A gente sabia que era grave, vinha falando com ele. O Adílio não gostava de incomodar ninguém, falar dos problemas dele, tínhamos que correr atrás pra ajudá-lo. É doloroso pra todos quando perdemos uma pessoa tão ligada a nós. O Brown era um cara sensacional, espetacular. Zico

Outros vários ex-jogadores do Flamengo foram ao velório. Andrade chegou cedo para prestar homenagem ao amigo. Mozer, Raul Plassmann, Zinho, Jayme, Gilmar Popoca, Carlos Alberto, Nunes, Júnior, Leandro, Nélio, Douglas Silva, Piá, Ubirajara, Bebeto, Zinho, Leandro, Petkovic, Juan, Dorival Jr, Rodrigo Caetano, Delei e Branco estavam presentes. Paulo Chupeta e José Neto, do basquete, também foram dizer adeus.

É duro e doído. Só 68 anos, tinha muita coisa pela frente. Você nunca está preparado para a perda de um irmão. Sabemos que a morte é inevitável, mas nunca estamos preparados. Andrade

Entre os atuais dirigentes do Flamengo, estiveram no ginásio o presidente Rodolfo Landim, além de Marcos Braz, Bruno Spindel e Luiz Carlos, que chegaram já na reta final. Os ex-presidentes rubro-negros Eduardo Bandeira de Mello e Márcio Braga também foram à cerimônia.

Nenhum jogador do atual elenco do Fla apareceu no local. O grupo estava no Ninho do Urubu, onde treinou pela manhã antes de viajar a São Paulo na parte da tarde.

A cerimônia aconteceu de 10h às 14h. Diversos torcedores foram ao local dar o último adeus e cantaram o nome do ídolo. O velório foi emocionante, teve aplausos, uma reza e o hino do Flamengo.