Com uma a menos, São Paulo empata com o Fluminense pelo Brasileiro feminino

Com uma jogadora a menos durante boa parte do tempo, o São Paulo ficou no 0 a 0 com o Fluminense, nesta sexta-feira, no CFA Laudo Natel, em Cotia, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro feminino.

A equipe paulista chegou a 18 pontos, ultrapassou o Palmeiras e subiu para a quarta posição na tabela. No entanto, a equipe ainda pode ser ultrapassada na rodada. O Fluminense figura na nona colocação, com 13 unidades.

O São Paulo vira a chave e passa a focar no embate contra o Red Bull Bragantino, na próxima quinta-feira, pelo Campeonato Paulista. Já o Flu volta a campo na próxima sexta, para o clássico contra o Flamengo, pelo Brasileiro.