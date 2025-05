Playoffs da NBA: Cavaliers vencem Pacers e acirram série

On time. On the money. On target. #LetEmKnow pic.twitter.com/Z5Psf479ot

O jogo

Em primeiro quarto parelho, nenhuma equipe conseguiu sair com a liderança. Os Pacers e os Cavaliers focaram as táticas em seus pivôs, que tiveram grande batalha no início da partida. Myles Turner, do lado dos mandantes, fez 12 pontos, enquanto Evan Mobley, dos visitantes, contribuiu com dez. O placar no período inicial foi de 32 a 32.

Entretanto, os Cavaliers dominaram o segundo quarto. Guiados pelo armador Donovan Mitchell, que marcou onze pontos, a franquia de Cleveland foi à frente do placar, que encerrou 66 a 45 para os visitantes.