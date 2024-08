Flamengo queima etapas para volta de jogadores em meio a calendário insano

Diante de um calendário complicado, acelerar as recuperações tem sido uma constante no Flamengo. Tite contou com vários jogadores "no sacrifício" e o clube tenta recuperar De la Cruz e Everton Cebolinha de olho no confronto com o Palmeiras, pela Copa do Brasil, na quarta-feira.

O que aconteceu

Cebolinha e De la Cruz ainda são dúvidas para o segundo jogo das oitavas. No treino de segunda-feira, o atacante fez um trabalho com a preparação física, enquanto o uruguaio nem a campo foi e ficou na academia. Nenhum dos dois teve lesão constatada. Tite vai bater o martelo nesta terça antes da viagem para São Paulo.

A recuperação mais rápida envolve etapas. É um esforço do próprio jogador, além do departamento médico do clube, que se propõe a acelerar o processo e até a queimar etapas. O motivo é apenas um: o calendário lotado de decisões que o Flamengo tem pela frente.