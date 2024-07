Flamengo deve priorizar as Copas em meio à maratona? Casagrande faz alerta

O Flamengo é quem tem mais qualidade para enfrentar a maratona de jogos decisivos de agosto, mas não vem jogando bem, alertou o colunista Walter Casagrande, no UOL News Esporte desta quarta (24).

'Flamengo é o time mais preparado para as três frentes': "O Flamengo tem elenco para jogar os três torneios, um elenco suficiente para montar times bons para continuar no Brasileiro brigando pelo título. Copa do Brasil e Libertadores, é claro que o Flamengo tem duas pauladas: na Copa do Brasil, Flamengo e Palmeiras, e na Libertadores, vai ter que jogar a segunda partida lá na altitude contra o Bolívar. Então, é um desgaste muito grande, mas eu acho que é o time mais preparado para isso".

'Flamengo não vem jogando bem': "O elenco do Flamengo é muito qualificado. Tecnicamente, é uma equipe que, por exemplo, não vai jogar o Bruno Henrique, você tem o Everton Cebolinha, não joga o Wesley, tem o Varela, não joga o Pulgar, o Tite pode colocar o Léo Ortiz como ele estava fazendo, de volante. Então, o Flamengo tem reposição à altura do seu elenco, só que isso é tudo teórico. Você tem que ver no campo se isso vai funcionar, se as alterações vão continuar dando o mesmo rendimento para o time, que, na realidade, não está rendendo bem — o Flamengo não vem jogando bem, mas o Flamengo tem equipe para disputar os três torneios".