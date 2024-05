Lutando contra alcoolismo, Guarín eternizou Vasco na pele e saiu sem adeus

A verdade é que é bonito escutar essas palavras. A gente acaba de jogar futebol e isso passa, mas é bonito deixar uma imagem como pessoa. [...] Eu quero agradecer a todos, principalmente a vocês [Vasco TV] que tiveram essa ideia, e a cada um dos que me mandaram mensagem. Muito obrigado! Vocês estão me fazendo um dia muito, muito especial por muitas coisas. Hoje estou sozinho aqui, mas vocês me fizeram me sentir em família Guarín, à Vasco TV

O volante até ensaiou uma volta, mas não defendeu mais a camisa do clube. Em agosto, o então presidente Alexandre Campello orientou o departamento de futebol a resolver os trâmites da rescisão contratual, e a história feliz se transformou em final melancólico.

Problemas acumulados

Desde então, a vida de Guarín, hoje com 37 anos, nunca mais voltou à "normalidade". Em 2021, ele chegou a assinar com o Millonarios, tradicional equipe de seu país, mas acabou detido sob acusação de violência doméstica contra os pais.

A bebida afundou de vez o psicológico do colombiano, que perdeu o contato com os filhos e machucou "muita gente", segundo ele em entrevista à revista "Semana".