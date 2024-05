Ex-Vasco detalha drama: 'Sou 100% alcoólatra. Bati nas portas do inferno'

O ex-meia Freddy Guarín, que fez carreira na Europa e atuou pelo Vasco entre 2019 e 2020, detalhou à revista "Semana" o drama que viveu diante do alcoolismo. O colombiano, que tem 37 anos, está aposentado e em recuperação depois de uma série de problemas pessoais.

O que ele falou?

Fim de carreira turbulento. "Eu não tinha uma vida normal, mas não sou atormentado por nada e vivo uma vida em paz comigo mesmo. Quando me aposentei do futebol — e mais ainda da forma como me aposentei, que não era algo adequado —, fiquei com aquela sensação de: 'o que eu faço agora?'. Durante 20 anos, quis me dedicar ao futebol porque é o que sei fazer. Não me preparei para outras coisas. Fiquei desamparado e tomei decisões que não foram boas."

O que aconteceu? "A verdade é que me desviei. Minha decisão foi abusar do álcool. Cometi muitos erros, decisões precipitadas e machuquei muita gente. Fui alcoólatra social por vários anos. Quando saí do Millonarios, em 2021, cheguei em um ponto profundo do meu vício. Tinha perdido a minha dignidade, o meu círculo social próximo, a confiança dos entes queridos e a coisa mais importante e valiosa que tenho, que são os meus três filhos. Perdi muitas coisas de valor sentimental, de valor amoroso. Chegou a um ponto em que eu não podia mais continuar assim. Tive que pedir nova ajuda, já que tinha tentado várias vezes, mas com recaídas."