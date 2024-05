Bomba 'jurássica', gambá e Coudet fake: como foi a noite de Copa do Brasil

Os jogos de ontem da Copa do Brasil foram muito mais do que os 12 gols marcados em sete partidas: viradas, golaços, "sósia" de técnico do Inter e até mesmo a aparição de um animal em campo marcaram a quarta-feira de feriado dos torcedores espalhados pelo país.

Teve (quase) tudo

Gol dividido? Sampaio Corrêa e Fluminense estrearam a rodada em Cariacica (ES) ainda no final da tarde, e o time de Fernando Diniz venceu por 2 a 0 com certa tranquilidade. O destaque ficou para o primeiro gol do duelo: Lima bateu de fora da área, e Terans deu um leve desvio antes de ver a bola parar nas redes — na súmula, o premiado foi o uruguaio. Um lance semelhante ocorreu, aliás, em América-RN 1x2 Corinthians.

Coudet, é você? O Inter não entrou em campo, mas teve gente que viu Eduardo Coudet trabalhando em Brusque 0x1 Atlético-GO. É que uma imagem de Luizinho Lopes, técnico do clube catarinense, acabou virando motivo de brincadeira por parte de torcedores. Até o Instagram do Brusque, aliás, já fez piada da situação.